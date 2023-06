Zepsuta fontanna w Toruniu na pl. Rapackiego. Naprawy w najbliższym czasie nie będzie

Tegoroczny sezon na fontanny zaczął się w Toruniu nieco później niż miało to miejsce w poprzednich latach - z powodu przedłużających się nocnych niskich temperatur, a także miejskich oszczędności, woda z dysz zaczęła lecieć dopiero w połowie maja. O ile ciesząca się zdecydowanie największą popularnością fontanna Cosmopolis działa, o ile dzieci z wycieczek szkolnych ochoczo chłodzą ręce przy żabkach i flisaku, o tyle smutny obraz przedstawia fontanna na pl. Rapackiego, tuż przy Fosie Staromiejskiej . Szczególnie latem potrafił to być jeden z ładniejszych zakątków centrum miasta - mieszkańcy i turyści z przyjemnością siadali na ławkach przy fontannie, w otoczeniu efektownie wyglądających kwiatów. W tym roku w fontannie próżno jednak szukać wody.

Zepsuta fontanna w Toruniu

Niestety, dobrych informacji nie mamy. Fontanna jest zepsuta - to pierwsza zła wiadomość. Druga może być nawet gorsza - w bieżącym roku naprawy nie będzie na pewno. Co więcej, wszystko wskazuje na to, że możemy na nią poczekać aż do chwili, gdy większych prac doczeka się cała zachodnia część zieleni wokół Starego Miasta, a obecnie trudno powiedzieć, w którym konkretnie momencie się one rozpoczną.