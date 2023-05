W jaki sposób pewien przemysłowiec chciał powiększyć swój interes i co z tego wynikło?

Skoro jesteśmy w Poznaniu, załatwimy jeszcze operację plastyczną. Była o niej mowa w przedostatnim odcinku, ale tylko pobieżnie, tymczasem sprawa na powierzchowne potraktowanie nie zasługuje, oceńcie zresztą Państwo sami.

"Pewien przemysłowiec tutejszy chciał swój dość dobrze prosperujący interes powiększyć za pomocą małżeństwa z posażną i przystojną młodą wdówką - donosiła z Poznania "Gazeta Toruńska" w jednym z pierwszych wydań kwietniowych A. D. 1903. - Wszystko układało się jak najlepiej. Wdówce podobało się usposobienie przemysłowca, który posiadał wielkie zalety osobiste, był przystojny i miły w towarzystwie, lecz jedna ważna rzecz stanęła na przeszkodzie, a był nią nos kandydata małżeńskiego. Nie harmonizował on z resztą rysów twarzy, bardzo poważnych, lecz piął się do jakichś wyżyn niedoścignionych, czyli po prostu mówiąc, zbyt był zadarty. Wdówka wyczytała w pismach, że niekształtne nosy przybierają formy klasyczne przez zastrzykiwanie parafiny i że każdy poddający się tej operacyi może wybrać sobie nos grecki lub rzymski, słowem taki, w jakim jest mu najbardziej do twarzy. Postanowiono więc poprawić naturę i przemysłowiec nasz udał się do jednej z klinik paryskich, która zażywała rozgłosu, że tworzy najpyszniejsze na świecie nosy. Bohater wybrał sobie za wzór nos Hermesa, dłuta starożytnego mistrza Praksitelesa. Profesor zabrał się do dzieła i przez kilka dni z rzędu zastrzykiwał pacyentowi parafinę i cóż się pokazało? Nos rzeczywiście zmienił formę, ale co gorsza również barwę, gdyż stał się najpierw żółty, a później zielonkawy i koloru tego mimo najusilniejszych starań nie można było usunąć. Pokazało się, że młody asystent w klinice przez omyłkę jednego dnia wlał do naczynia z parafiną jakiegoś rozczynu chemicznego, który spowodował ten fatalny skutek. Przemysłowiec wytoczy klinice skargę o odszkodowanie, gdyż małżeństwo nie doszło do skutku".