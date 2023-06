Toruń. Wiadomo, kto stał za sklepem z dopalaczami "Śmieszne rzeczy"! To słynny Jakub G. z Pabianic

Sprzedawca z Torunia dostał mocno po kieszeni i karę więzienia "w zawiasach"

Od kwietnia 2014 do czerwca 2015 roku sprzedawcą był tutaj Robert T. Sąd uznał, że miał pełną świadomość procederu, w którym uczestniczy - wiedział, co sprzedaje. Działał wspólnie i w porozumienia z innymi osobami, kierując się chęcią zysku. "Sprowadził niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia wielu osób" - ogłosił sąd.

"Wielokrotnie wprowadził do obrotu szkodliwe dla zdrowia produkty w ilości co najmniej 618 sztuk, pod pozorem produktów kolekcjonerskich, oznaczone nazwami handlowymi „Rozpałka do pieca koloru ...”, „Dodatek do piasku koloru złotego”, „Dodatek do piasku koloru srebrnego”, „Dodatek do piasku koloru niebieskiego” i inne, „Rozpałka do pieca koloru złotego”, „Rozpałka do pieca koloru srebrnego” i inne" - czytamy w ogłoszonym wyroku. W rzeczywistości były to dopalacze, zawierające między innymi pentedron, mefedron, oraz z grupy syntetycznych kannabinoidów to jest UR-144;