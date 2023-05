Toruń. Zbyt dużo samochodów na starówce. Rada Okręgu nr 12 Staromiejskie napisała list otwarty

- Brak polityki parkingowej i błędna organizacja ruchu na Starym Mieście w okresie remontu Bulwaru Filadelfijskiego doprowadziły do jego komunikacyjnego paraliżu. Ulica Kopernika, która powinna być przyjaznym dla pieszych woonerfem z uspokojonym ruchem, zielenią i miejscem opowieści o życiu oraz odkryciach jej patrona, stała się zakorkowaną, nieprzyjemną i niebezpieczną arterią, z której wyjazd trwa często kilkadziesiąt minut. Wpływają na to: regularnie blokowany wylot ulicy na plac Rapackiego przez nieprawidłowo parkujące samochody, brak odpowiedniej przepustowości ulicy (duża ilość pojazdów posiada tylko jedną możliwość wyjazdu z tej części Zespołu Staromiejskiego), brak udrożnienia ulicy Kopernika do przejazdu służb ratunkowych (stojące parklety i tworzące się korki uniemożliwią przejazd służbom), nadmierny hałas i podwyższony poziom spalin podczas tworzących się zatorów oraz przemieszczający się turyści próbujący podziwiać zabytki - napisała Rada Okręgu nr 12 Staromiejskie w liście otwartym skierowanym do prezydenta Michała Zaleskiego, przewodniczącego rady miasta, radnych, dyrektorów miejskich służb, a także komendanta policji.