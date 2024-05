W Toruniu trwają opryski przeciw komarom i meszkom. Zobaczcie, gdzie!

Opryski to standardowa, coroczna procedura. Miasto, po konsultacji z profesorem Krzysztofem Szpilą wskazuje miejsca do ich wykonania firmie, która wygrała przetarg. Został on ogłoszony w kwietniu, od maja trwa już walka z owadami na całego. W umowie jest zastrzeżenie, że jeśli populacja tych owadów nie spadnie o co najmniej 60 procent, określone zabiegi zostaną powtórzone. Termin ich zakończenia to 30 sierpnia.