Straszny wypadek na siłowni w Toruniu. Ważąca 200 kg sztanga spadła trenerowi na brzuch. ZUS odmawiał mu odszkodowania!

Wypadek torunianin przypłacił zdrowiem, a o pieniądze musiał się z toruńskim ZUS-em sądzić, bo ten obstawał przy tym, że nie doszło do wypadku przy pracy. Dlaczego? Bo do zdarzenia doszło w trakcie jego treningu indywidualnego w siłowni, a nie podczas treningu z klientem. "Więź z pracą została zerwana" - upierał się ZUS. Ale proces sądowy tę argumentację obalił.

Wypadek na siłowni w Toruniu. Jak wyglądał i jakie ma skutki dla trenera?

Pan Piotr posiada odpowiednie przygotowanie zawodowe; przeszedł też do pracy w siłowni stosowne szkolenia BHP oraz stanowiskowe i instruktażowe. Siłownia czynna jest od godz. 8.00 do 22.00. Korzystać może z niej każdy, kto wykupi karnet lub jednorazowe weście.

Do koszmarnego w skutkach wypadku doszło w tej siłowni w kwietniu 2021 roku, około godziny 21.30. Pan Piotr o tej porze nie miał akurat klienta i przeprowadzał trening indywidualny. Podnosił na tzw. ławeczce ważącą około 200 kg sztangę. W pewnym momencie wyślizgnęła mu się ona z rąk i spadła na brzuch.

Trener najpierw stracił przytomność. Przybiegła właścicielka siłowni i wezwała pogotowie. Mężczyzna trafił najpierw do szpitala wojewódzkiego na toruńskich bielanach. Potem leczona był jeszcze na oddziale neurologicznym innej lecznicy, poza Toruniem.

Skutki wypadku były naprawdę poważne, co przed Sądem Rejonowym w Toruniu potwierdzili także biegli w swoich opiniach. Doszło nie tylko do przerwania mięśni brzucha i uszkodzeń jamy brzusznej z masywnym krwotokiem i wstrząsem septycznym, ale i uszkodzeń jelita - konieczna była resekcja jego części. Poza tym poważnej natury były konsekwencje psychiczne i neurologiczne - to też potwierdzili biegli (psychiatra i psycholog).