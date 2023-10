Toruński Festiwal Słów. Kolejna edycja ruszy już 14 października

Słowa tworzą nie tylko książki

Toruński Festiwal Słów ściąga do Torunia osoby czytające z całej Polski. Jest on kontynuacją wieloletniego Toruńskiego Festiwalu Książki. Zauważono jednak, że w dzisiejszym świecie książka to za mało. Wiele osób coraz chętniej sięga po audiobooki, e-booki czy podcasty. Analizują słowa nie tylko wierszy, ale i piosenek, interpretują je i odnoszą do otaczającego ich świata. Tegoroczna odsłona Festiwalu Słów odbędzie się między 14 a 20 października. Jest to czołowy festiwal literacki w regionie.