Tramwaje wracają na północ Torunia. Jak przed laty wyglądały ich kursy?

Tramwaj na Jar. Taki przebieg miała stara trasa

Przypomnijmy, że uruchomioną 23 października 1907 roku linią tramwaj nr 3 dojeżdżał od Ratusza Staromiejskiego dzisiejszą Szosą Chełmińską do jej skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką. 20 lat później wydłużono ją do wylotu ulicy Wybickiego. W połowie lat 50. tramwaj zaczął dojeżdżać do dworca Toruń Północ. W latach 1958-1972 funkcjonował jeszcze fragment linii od Torunia Północ do ulicy Lisiej na Wrzosach. Od pozostałej części trasy był oddzielony torem kolejowym. Pasażerowie przyjeżdżający od strony centrum musieli wysiąść z tramwaju, przejść przez tor kolejowy i przesiąść się do kursującego wahadłowo wagonu na Wrzosy.