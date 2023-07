Ubezpieczał ludzi, a oni ginęli. Jest akt oskarżenia dla Macieja B.! To on wywołał pożar wieżowca na Skarpie w Toruniu - dowodzi prokuratura

To Maciej B. celowo wywołał pożar w wieżowcu na Skarpie, w którym zginęła 68-letnia pani Maria. Po to, by zgarnąć pieniądze z jej ubezpieczenia - dowodzi prokuratura. Ale to tylko jeden z przerażających czynów, o dokonanie którego oskarżyła właśnie przedsiębiorcę Prokuratura Okręgowa w Toruniu. Sprawa była głośna w całym kraju, m.in. dzięki nagłośnieniu jej przez ojca tragicznie zmarłego w dziwnym wypadku samochodowym Rafała Koczana - pracownika ubezpieczonego przez Macieja B.

nadesłane/Polska Press archiwum