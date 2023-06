W czerwcu rusza rekrutacja na UMK w Toruniu. 110 kierunków do wyboru! Jakie nowinki?

Zobacz wideo: Co zrobić ze zwierzęciem przed wyjazdem na urlop?

Nowy kierunek na UMK w Toruniu: gospodarka cyfrowa. Kogo zainteresuje?

Nowością w ofercie studiów pierwszego stopnia jest kierunek gospodarka cyfrowa na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. -To propozycja dla wszystkich, którzy śledzą rozwój sektorów biznesowych i chcą nauczyć się wykorzystywania nowoczesnych technologii IT do efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej - informuje uczelnia.

Jak kandydatki i kandydaci na studia na UMK (niezależnie od wybranego kierunku) mają wziąć udział w rekrutacji W pierwszym etapie rekrutacji należy założyć konto w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów i wprowadzić wszystkie wymagane dane oraz dokonać wpłaty rekrutacyjnej - kandydaci i kandydatki mają na to czas do 12 lipca.