W niedzielę w Toruniu konsekracja pierwszej na terenie Kujaw i Pomorza cerkwi greckokatolickiej

Od niedzieli "na swoim"

Co się dzieje w remontowanych toruńskich dworcach? Co już zostało zrobione?

W maju tego roku przyjechał do Torunia ks. Arkadiusz Trochanowski, biskup eparchii olsztyńsko-gdańskiej kościoła greckokatolickiego, pod którą podlega Toruń. O stałej siedzibie dla parafii rozmawiał on wówczas z prezydentem Michałem Zaleskim. Ten szybko znalazł rozwiązanie. Przekazał parafii budynek przy ul. Sowińskiego 9A, który pierwotnie został przeznaczony do wyburzenia w związku z planami utworzenia w pobliskim Forcie św. Jakuba muzeum poświęconego gen. Elżbiecie Zawackiej. Na razie jednak, z powodu braku funduszy, nie będą one realizowane. Skorzystali więc grekokatolicy, którzy otrzymali do użytkowania budynek za darmo.