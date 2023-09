W Osieku nad Wisłą wręczono tytuł sołtysa roku. Trafił do Marzeny Lewandowskiej z Ostaszewa

Tytuł sołtysa roku w powiecie toruńskim trafił w tym roku do Ostaszewa w gminie Łysomice, a konkretnie do Marzeny Lewandowskiej (z lewej). Wyróżnienie pani Marzenie wręczył starosta toruński podczas zjazdu sołtysów powiatu toruńskiego w Osiedku nad Wisłą. - Dobry sołtys powinien mieć w sobie dużo empatii, siły i zrozumienia - mówi pani sołtys.

19 września, już po raz piętnasty, odbył się zjazd sołtysów powiatu toruńskiego, w trakcie którego przyznawany jest tytuł sołtysa roku. Tym razem otrzymała go Marzena Lewandowska, sołtys wsi Ostaszewo w gminie Łysomice. - To bardzo duże wyróżnienie, dla kobiety to prawie jak Miss Polonia - żartuje pani sołtys, która na co dzień pracuje w bibliotece w Turznie, a od 12 lat jest łącznikiem między mieszkańcami wsi a samorządem.

Marzena Lewandowska z Ostaszewa sołtysem roku

Pani Marzena nie ukrywa, że tytuł to dla niej ogromna radość, bo oznacza, że jej działalność jest widoczna i doceniana. Kandydaturę swojego sołtysa do konkursu zgłosili mieszkańcy. Jak zaznacza laureatka, by dobrze pełnić tę funkcję, trzeba mieć odpowiednie podejście do mieszkańców.

- Dobry sołtys powinien mieć w sobie dużo empatii, siły i zrozumienia. Musi być osobą, która potrafi porozmawiać z każdym. Nie może wybierać sobie grupek społeczeństwa, tylko być dla każdego. Zrozumienie na pewno się przydaje, kiedy mieszkańcy przychodzą z różnymi problemami, które nie zawsze są sprawami dla sołtysa, tylko prywatnymi - wyjaśnia Marzena Lewandowska.

Sołtys Ostaszewa działa w tamtejszym kole gospodyń wiejskich, z którym organizują festyny z okazji dnia dziecka, Bożego Narodzenia czy karnawału. Pani Marzena kieruje także miejscowym sztabem WOŚP. Planów na to, by we wsi cały czas coś się działo, sołtys roku ma wiele. Sobie i innym sołtysom, pani Marzena życzy, by ich praca była zawsze zauważana przez mieszkańców. - Ta funkcja to jednak łącznik między społeczeństwem a gminą. My nie mówimy zawsze, co myślimy osobiście, tylko przekazujemy to, co myślą ludzie, przynajmniej ja się staram tak robić. To takie moje marzenie, żeby to było zrozumiane, bo nie zawsze jest - zauważa.

Sołtys roku 2022. Przed sołtysami wiele wyzwań, ale też szans

Tytuł sołtysa roku pani Marzena odebrała z rąk Marka Olszewskiego, starosty toruńskiego. - Sołtysi są najbliżej mieszkańców, są najlepiej znani, ale też są tymi, wobec których mamy swoje oczekiwania. Swoją próbę działalności odbywają przy każdych wyborach sołeckich i zebraniach wiejskich. Jeśli mają mandat zaufania mieszkańców, mogą być z tego dumni. Kiedyś mówiono, że sołtys to takie przedłużenie ręki wójta, ale w naszych czasach to o wiele za mało. Sołtys to autentyczny kreator życia lokalnego - mówił starosta w Osieku nad Wisłą.

Paweł Polikowski, przewodniczący rady powiatu, zauważył, ze sołtys to ktoś w rodzaju lekarza pierwszego kontaktu dla mieszkańców wsi. - Sołtys słucha czasami różnych zwierzeń, potrafi pocieszyć. To też człowiek, przed którym rosną wyzwania, bo jest w naszym powiecie mnóstwo gmin, które są mocno napływowe - myślę o mieszkańcach Torunia, którzy przybyli do naszego powiatu. To rola sołtysa, by tę społeczność zintegrować.

Poseł Jan Krzysztof Ardanowski (PiS) stwierdził natomiast, że różnorodność wśród mieszkańców wsi wokół Torunia to dla sołtysów wyzwanie, ale także szansa. - Traktuję ten napływ [mieszkańców miast na wieś] jako szanse dla obszarów wiejskich. Idą za tym podatki, ale także to, że każdy człowiek ma kompetencje i umiejętności, które - jeśli chce - ubogacają wspólnotę i środowisko, w którym funkcjonuje. Rola sołtysa jest tu szczególna - nie tylko jeśli chodzi o konflikty sąsiedzkie, ale też w budowaniu wspólnoty.

Podczas zjazdu sołtysów, który odbył się w Środowiskowym Domu Samopomocy w Osieku nad Wisłą, wręczono także wyróżnienia, które przypadły Emilii Paczkowskiej - sołtys Czernikówka w gminie Czernikowo oraz Sławomirowi Zającowi - sołtysowi Zakrzewka w gm. Łysomice.

Dwóch sołtysów odebrało także Odznaki Honorowe za Zasługi dla Powiatu Toruńskiego. Trafiły one do Stanisława Kamińskiego, który od 1994 r. był sołtysem wsi Czernikowo i w tym roku przeszedł na emeryturę, a także do Adama Malinowskiego - sołtysa wsi Witowąż.