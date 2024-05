W poniedziałek rusza nabór do szkół średnich w Toruniu. Zobacz, które licea i technika są najlepsze w mieście

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty już pod koniec stycznia opublikował harmonogram naboru do szkół średnich na rok szkolny 2024/2025. Taki dokument regulujący terminy rekrutacji i zasady ewentualnych odwołań od decyzji komisji kwalifikacyjnych powstaje co roku. Na jego podstawie lokalne samorządy opracowują własne terminarze naboru zachowując daty zawarte w kuratoryjnym zarządzeniu. Tak też stało się i w Toruniu, gdzie w poniedziałek, 13 maja rozpoczyna się składanie wniosków o przyjęcie do wybranej szkoły średniej. Nabór prowadzony będzie za pośrednictwem strony https://torun.edu.com.pl/kandydat.

Miejsca w szkołach w Toruniu:

Harmonogram naboru na rok szkolny 2024/2025:

Punkty i predyspozycje

Do najbardziej obleganych szkół średnich należą licea ogólnokształcące. Do placówek dających zawód, czyli techników i szkół branżowych jest mniej chętnych.

A jakie są zasady naboru? Przy rekrutacji zdobyć można maksymalnie 200 punktów - 100 za wyniki egzaminu ósmoklasisty i kolejne 100 za stopnie na świadectwie oraz dodatkowe osiągnięcia. Punktowane są zawsze język polski i matematyka oraz dwa inne przedmioty zależne od placówki i profilu klasy, do której wybiera się kandydat. Dodatkowe punkty można dostać także za osiągnięcia artystyczne, sportowe czy wolontariat.

Trzeba pamiętać, że przy rekrutacji do niektórych klas szkół średnich prowadzone są dodatkowe sprawdziany klasyfikujące – do oddziałów dwujęzycznych dotyczą one kompetencji i predyspozycji językowych, do oddziałów sportowych – sprawności fizycznej, przy naborze do klas artystycznych – tzw. uzdolnień kierunkowych.