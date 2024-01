W samym sercu Torunia powstanie nowy biurowiec o powierzchni ponad 5000 metrów kwadratowych

Ważne inwestycje w Toruniu

Główny wynajmujący już znany

- To kolejna bardzo dobra informacja płynącą z toruńskiego rynku biurowego – dodaje Łukasz Szarszewski, Dyrektor Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu. - Inwestorzy stawiają na dynamiczny rozwój i rozpoczynają kolejne przedsięwzięcie biurowe, które będzie nową – istotną propozycją na mapie biznesowej Torunia. Inwestycja znacząco przyczyni się do rozwoju potencjału gospodarki lokalnej miasta między innymi poprzez dalszy rozwój sektora usługowego, a w szczególności biurowego, nowe miejsca pracy, będzie miała również wpływ na lokalną infrastrukturę. Decyzja firmy o kolejnej budowie nowoczesnego biurowca dodatkowo wzmacnia pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa jako inwestora zaangażowanego w rozwój lokalnej gospodarki, dzięki której miasto Toruń staje się rozpoznawalne na mapie rynku biurowego w Polsce.

Innowacyjne rozwiązania

Powstanie też „Lipowa Office Park”

Przypomnijmy, że na początku roku Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu poinformowało o tym, że niebawem powstaną dwa inne biurowce w rejonie ulicy Olsztyńskiej. Grupa Folga zainwestuje w zespół o nazwie „Lipowa Office Park”. Budowa pierwszego z biurowców ma rozpocząć się w drugim kwartale 2024 roku. Będzie to budynek o łącznej powierzchni użytkowej 6895 metrów kwadratowych. Inwestor z całej powierzchni planuje oddać pod wynajem ok. 3700 metrów. Drugi z budynków w ramach całego przedsięwzięcia - o powierzchni ok 5200 metrów kwadratowych - planowany jest do realizacji w 2026 roku.