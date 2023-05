W Toruniu niebawem będzie można za darmo wypożyczyć rowery cargo

Rowerem dwukołowym będą mogły podróżować jednocześnie trzy osoby, z kolei trzykołowym aż pięć, włączając w to "kierowcę". Marcin Jeż chwali, że może to być doskonała alternatywa dla samochodu.

- Myślę, że jest to fajna alternatywa dla rodziców, którzy do tej pory korzystali z rowerów miejskich do przejazdów okazjonalnych. Teraz mogą wypożyczyć rower nawet na dwa tygodnie i wypróbować takie rozwiązanie. Chodzi też o edukację, że rowery cargo są świetną alternatywą dla samochodu, żeby dowieźć dzieci do przedszkola, a potem pojechać nim do pracy - wyjaśnia Jeż.