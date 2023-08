W weekend 14. Święto Bydgoskiego Przedmieścia. W tym roku dotrze aż na Zamek Dybowski!

To on odmienił toruńskie Anioły. Jan Ząbik: - Klucz do sukcesu? Praca i charakter

Święto Bydgoskiego Przedmieścia w Toruniu - atrakcje

Organizatorzy nie ukrywają, że święto - oprócz okazji do sąsiedzkich spotkań i wzięcia udziału w przeróżnych wydarzeniach - jest dobrą okazją na odczarowanie opinii o Bydgoskim. - Staramy się jej wychodzić naprzeciw. Wiemy, że bywa tu niebezpiecznie, czego sami często doświadczaliśmy. Staramy się, wspólnie z mieszkańcami, łagodzić ten obraz, bo nie jest on czarno-biały. Bydgoskie jest piękną dzielnicą, gdzie jest mnóstwo zieleni i świetnych zabytków - dodaje Jankowska.

Trzeci most w Toruniu: są chętni do opracowania jego koncepcji

Toruń. Festiwal KO:BITY na Zamku Dybowskim

W tym roku Święto Bydgoskiego przedmieścia dotrze aż za Wisłę za sprawą odbywającego się tam festiwalu KO:BITY, który będzie zwieńczeniem pierwszego dnia sąsiedzkich atrakcji. To już piąta edycja imprezy, która po trzech latach wraca do Zamku Dybowskiego. W tym roku odbywa się pod hasłem "Beat the war".

Organizatorzy festiwalu wyjaśniają, że powstał on, by promować kobiety na rynku muzyki elektronicznej. W tym roku to także okazja do wsparcia wykonawczyń z Ukrainy. - Od pierwszych festiwali wiele się zmieniło, co nas bardzo cieszy, ale nadal jest o co walczyć. Mamy obecnie sytuację w Ukrainie, która w wielu z nas budzi emocje. Poprzez festiwal chcemy dać szansę pokazania się scenie ukraińskiej na naszym podwórku i wyrazić swoje wsparcie - wyjaśnia Bukowska.