Wzorcowy zielony ogródek na starówce – do której z toruńskich restauracji należy?

Ogródki zdobią starówkę

Sezon ogródkowy na toruńskiej starówce trwa w najlepsze! Aby restauracyjna przestrzeń na świeżym powietrzu była jeszcze przyjemniejsza, prezydent miasta Torunia zorganizował konkurs dla przedsiębiorców. „Wzorcowy zielony ogródek starówki”, bo taką nosi nazwę, ma zachęcić restauratorów i właściciele nieruchomości do stworzenia klimatycznej przestrzeni, która znacząco ożywi obraz Starego Miasta. Te propozycje można składać do 31 lipca 2024 r. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

Większość restauracji ma swój ogródek

Spośród wszystkich zebranych propozycji, specjalnie powołana w tym celu komisja wybierze od 5 do 10 finalistów. Mieszkańcy będą mogli oddać swój głos na wybranego kandydata od 1 do 13 września 2024 r., za pośrednictwem Internetu bądź kart do głosowania dostępnych w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia. W konkursie przyznane zostaną trzy nagrody pieniężne o łącznej wartości 15 tys. zł ufundowane przez Prezydenta Miasta Torunia oraz nagrody finansowe w postaci bonów do zrealizowania w Centrum Ogrodniczym TORSEED w Toruniu, które zostaną ufundowane właśnie przez TORSEED.