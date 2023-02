Ważne dla emerytów - unikaj tych produktów, jeśli masz problemy z pamięcią!

Zdolność do magazynowania i odtwarzania informacji to coś, co powszechnie nazywamy pamięcią. Jest ona podstawą funkcjonowania nie tylko człowieka, ale wszystkich istot żyjących. W naszym przypadku jest ona szczególnie istotna, gdyż dzięki niej zachowujemy zarówno odległe, jak i nowe wspomnienia. Za jej magazynowanie odpowiadają szare komórki kory mózgowej. Co więcej, na sposób zapamiętywania wpływa wszystko, łącznie z naszymi stanami emocjonalnymi i wiedzą oraz sposobem patrzenia na świat. Jednak są pewne rzeczy, w tym przypadku jedzenie, które szkodzą naszej pamięci! Czego powinniśmy unikać? Jakie jedzenie jest złe na pamięć? >>>>>>

Pixabay