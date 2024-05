Wizyta studencka z Ukrainy i Mołdawii w "Łączniku". Studenci spotkali się z załogą "Nowości", by porozmawiać o dziennikarstwie.

Dużo pytań o lokalne dziennikarstwo

Reporterka oraz fotoreporterka „Nowości” były pewne, że idą do „Łącznika”, by zrobić relację z przyjazdu studentów z Ukrainy i Mołdawii do Torunia w ramach programu Study Tours To Poland. Można sobie wyobrazić zaskoczenie, kiedy tym razem to nie one zadawały pytania, a były pytane o to, czym jest dziennikarstwo lokalne i jak wyglądają toruńskie oraz ogólnopolskie media.

Kilkunastoosobowa grupa do Torunia przyjechała na dziesięć dni. W tym czasie poznają nie tylko toruńskie życie codzienne, ale także te nastawione na relacje polityczne czy samorządowe. Każdego dnia czeka na nich masa atrakcji i dawka nowej wiedzy. Między spotkaniami z władzami, także sąsiadujących gmin, oraz wycieczek, by poznać region, znaleźli czas, by porozmawiać z dwiema paniami zasilającymi szeregi „Nowości”. Było to spotkanie żywe i bardzo owocne, bo dotyczyło tego, jak pracuje się w dzienniku i jak wygląda dziennikarstwo w Polsce. Nic dziwnego, że pytali, skoro dziennikarstwo to wśród kilku z nich kierunek ich studiów.