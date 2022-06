Wrzosowisko w Toruniu. Usługi medyczne przy centrum szkolenia WOT i strzelających armatach?

Po kolei jednak. Toruńskie Bractwo Kurkowe powstało w XIV wieku. To dzięki niemu miasto stało się jednym z pierwszych w Rzeczypospolitej ośrodków szkolenia artylerzystów. Do II wojny światowej była to jedna z najbardziej prestiżowych i najbogatszych organizacji w mieście. Główna siedziba znajdowała się w gmachu przy Przedzamczu, w obecnym MDK. Majątek bractwa był szacowany na kilka milionów złotych, w skarbcu znajdowały się bezcenne pamiątki, m.in. dary monarchów, bądź przedmioty z nimi związane - w tym np. tarcza, do której strzelał król August II, zaś w czasach II RP prezydent Ignacy Mościcki. Skarb ten został zrabowany przez Rosjan po zajęciu przez nich Torunia w 1945 roku, nieruchomości zaś odebrała strzelcom władza ludowa. Imponująca nić historii została przerwana tuż przed 600. rocznicą powstania bractwa.