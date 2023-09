Wykopki u sąsiadów olendrów. Muzeum Etnograficzne zaprasza na festyn z wieloma atrakcjami!

U sąsiadów olendrów: będzie wiele atrakcji w niedzielę

Kolejne zaplanowano w tym samym miejscu na niedzielę 10 września w godzinach 11-17. Tym razem przede wszystkim będzie można wziąć udział w tradycyjnym kopaniu ziemniaków.

- Zobaczycie, jak dawniej wyglądała praca przy wykopkach z wykorzystaniem konia, a jak dziś, przy użyciu nowoczesnych maszyn rolniczych. No, i co najważniejsze, będziecie mogli samodzielnie zbierać, sortować i pakować ziemniaki do wielkich wiklinowych koszy. Kto się zmęczy, może położyć się i odpocząć na przygotowanych w sadzie kocach piknikowych. To nie koniec atrakcji! Na podwórzu zagrody z Kaniczek czekać będzie na naszych gości wielkie pranie! Cynkowe balie i wiadra, tary i drewniana pralka, stosy klamerek, a dla odważnych krochmal! Nie zabraknie kolekcji żelazek na duszę i tradycyjnego magla. A że jesień to czas przygotowywania zapasów na zimę, zobaczycie również liczne pokazy z tym związane, jak kiszenie kapusty, smażenie powideł czy tłoczenie oleju, posłuchacie wykładu pszczelarza Macieja Żuchowskiego o „Rodzinie pszczelej i produktach pszczoły miodnej” - wylicza atrakcje niedzielnego wydarzenia Aleksandra Frączek z Muzeum Etnograficznego w Toruniu, którego częścią jest Olenderski Park Etnograficzny.