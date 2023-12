WyPSIEkarnia. Pierwsze miejsce w Toruniu, w którym można zamówić tort dla czworonożnego przyjaciela

Ludzie zazwyczaj obchodzą urodziny i imieniny, swoje czy też swoich bliskich. Jest jednak pewna grupa osób, która obchodzi zupełnie inny rodzaj święta – adopciny. Co to takiego? Pojawiają się pytania. To świętowanie rocznicy zaadoptowania schroniskowego psa. Właśnie to wydarzenie zainspirowało panią Martę Saldat do stworzenia wyPSIEkarni, czyli miejsca, w którym można zamówić tort dla swojego pupila.

Od celebracji „adopcin” się zaczęło

Adopcja psa z toruńskiego schroniska zmieniła całkowicie życie pani Marty. Do jej domu trafił łagodny psiak, lecz jak się okazało – miał swoje problemy, jak większość psów z tego typu placówek. Właśnie to skłoniło panią Martę do zapisania się na szkolenie z behawiorystą w toruńskiej szkole Homer. Będąc na jednym ze spotkań, zauważyła, że uczestnicy szkolenia celebrują urodziny i adopciny swoich czworonogów. Przynosili wówczas owoce czy ciasta, by wspólnie poświętować. – Pomyślałam wtedy: czemu to psy nie mogłyby jeść psich tortów, a nie tylko my, ludzie? – opowiada właścicielka. – Nie oszukujmy się, większość psich przysmaków nie wygląda dla nas, ludzi, zbyt apetycznie i tak też nie pachnie. Dlatego wpadłam na pomysł pieczenia tortów specjalnie dla psów, które będą smaczne, zdrowie i, co równie ważne, ładne.

WyPSIEkarnia – torty dla psich łasuchów

WyPSIEkarnia – taką nazwę nosi piekarnia, w której wykonuje się niezwykłe torty. Pomysłów na nazwanie tego miejsca były dziesiątki. Właścicielka wraz z całą rodziną i najbliższymi znajomymi przeprowadziła prawdziwą burzę mózgów. A gdy w końcu odkryto nazwę, machina poszła w ruch. Zamówiono pieczątkę z nazwą, opakowania do ciast, wykrawacze, obrotowa patera, tacki… Pani Marta stała się prawdziwą gadżeciarą, jak sama o sobie mówi ze śmiechem. I wówczas przyszło tworzenie psich przysmaków. Z czego składa się psi tort i czym różni się od tego dla człowieka? – pytamy.

– Nie jest to biszkopt przełożony kremem, choć psi tort również jest upieczony. Musimy pamiętać, że psy nie powinny jeść cukru, czekolady i wielu innych dodatków, które spotkamy w zwykłym torcie – opowiada. – Oczywiście nie dla wszystkich, ale dla wielu zwierząt mąka pszenna czy śmietana kremówka to trawienna katastrofa. Moje torty robię z mięsa i warzyw, do dekoracji używam jaja kurze lub przepiórcze, nasiona chia, siemię lniane i inne psie przysmaki.

Jest pięknie, smacznie i zdrowo

Skład dostosowany jest do preferencji właściciela i wymagań psa, dlatego może być wykonany z jagnięciny, dorsza, indyka czy innego mięsa. Testerem smaku okazał się asystent w wyPSIEkarni – Carter, czyli schroniskowy adopciak. To właśnie on sprawdza to, co właścicielka serwuje pupilom innych właścicieli, lecz jak pani Marta sama przyznaje, ona również testuje wypiekane smakołyki.

– Każdy produkt jest upieczony i może być spożywany przez ludzi. Wypróbowałam kilkanaście przepisów, zanim metodą prób i błędów stworzyłam moje ciasteczka – opowiada z pasją. – Myślałam, czym ja chciałbym zaskoczyć mojego psa, reszta poszła sama.

Wyglądem torty wypiekane przez panią Martę nie różnią się za bardzo od tych, które znamy zza szyb cukierni. I tak też od początku miało być – miały przyciągać wzrok, kusić zapachem i smakiem, a przy tym dostarczać wszelkich wartości odżywczych, tak ważnych w diecie pupila. – Poza zdrowymi torty miały być ładne. Jako „tynku” do tortów używam masy warzywno-jogurtowej, cała reszta ozdób to warzywa, nasiona, czasem żółty ser, idealny do wycinania literek – opowiada pani Marta. – Nie używam sztucznych barwników ani konserwantów, tylko naturalne produkty.

Ciasteczka smakują też opiekunom

W ofercie wyPSIEkarni znajdują się także kruche ciasteczka. W okresie świątecznym mają kształt choinek. Wyglądają, jak te korzenne, którymi zajadają się miłośnicy bożonarodzeniowych słodkości. Z czego się składają?

– Moje ciasteczka mógłby śmiało zjeść też człowiek – żartuje pani Marta. – Bazą każdego ciasteczka jest kruche ciasto – z mąki, jajek i masła. Ze względu na liczne psie nietolerancje używam tylko mąki bezglutenowej. Oferuję takie smaki jak wątróbka z natką pietruszki, tuńczyk bez soli z miętą, marchewka z tymiankiem i rozmarynem czy banan ze słonecznikiem.

Ciasteczka nie są dosładzane. Nie znajdzie się w nich także wzmacniaczy smaku czy zapachu. Mimo tego znikają w mgnieniu oka, a dzięki nieoczywistym połączeniom smakowym, są bardzo smaczne także dla ludzi.

Specjalne zamówienia na tort

Do pani Marty spływa coraz więcej zamówień – nawet do kilku dziennie. Daje jej to ogromne szczęście, a niektóre prośby od właścicieli czworonogów szczególnie mocno zapadają jej w pamięć, np. tort z batatów i jagnięciny.

– Poza standardową ofertą we współpracy z właścicielem mogę przygotować coś pysznego także dla psów z problemami pokarmowymi, żeby one też miały z tego pyszną uciechę – opowiada. – A samo pieczenie tortu nie zajmuje długo. Więcej czasu schodzi na skompletowanie składników, czasami nietypowych. Poza tym przed upieczeniem warzywa trzeba podgotować na parze. Nie tracą one wtedy koloru.

Po wystudzeniu wszystkie składniki układa się warstwami. Dopiero później następuje proces pieczenia, kolejne studzenie i – ulubiony etap pani Marty – dekorowanie. To zajmuje jej zdecydowanie najwięcej czasu. – Nie ma to jak wieczorem poukładać sobie zielony groszek dookoła tortu – żartuje pani Marta.

Jak złożyć zamówienie?

Zamówienia na tort można składać telefonicznie (698-954-034), mailowo ([email protected]) bądź poprzez Facebooka „Wypsiekarnia Torty dla psów”. Na razie w wyPSIEkarni wypieka się głównie torty i ciasteczka dla psów, choć i dla kotów pojawiają się smakołyki. W przyszłości pani Marta nie wyklucza rozszerzenia oferty wypieków także dla innych zwierząt, chociażby dla koni, które są jej pasją.