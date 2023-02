Zarobki kasjerów w sklepach 2023: Biedronka, Lidl, Kaufland. Oto najnowsze stawki kasjerów w Nowym Roku!

Zarobki kasjerów w sklepach 2023. Ile zarobią pracownicy sklepów: Biedronka, Lidl, Kaufland? Przypomnijmy, że w 2023 r. zarobki części Polaków wzrosną dwukrotnie. Rząd podjął decyzję, że od 1 stycznia najniższa pensja będzie wynosiła 3490 zł brutto, a od 1 lipca – 3600 zł brutto. W przyszłym roku wzrośnie także minimalna stawka godzinowa. Ile będą zarabiać pracownicy popularnych dyskontów?

Zobacz wideo: Akcyza na alkohol i papierosy w górę

Zarobki kasjerów 2023. Nastąpi waloryzacja

Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę zostały ustalone na podstawie prognozy określonej w projekcie ustawy budżetowej na 2023 r., przyjętej przez Radę Ministrów 30 sierpnia.

Zarobki w 2023 r. Wynagrodzenie pracowników Lidla

Od stycznia 2023 r. pracownicy sklepów sieci Lidl dostaną na start od 4200 zł do 5150 zł brutto. Po roku pracy wynagrodzenie ma wzrosnąć i wynieść od 4400 zł do 5350 zł brutto, z kolei po dwóch latach pracy ma wynieść od 4600 zł do 5600 zł brutto. Wysokość zarobków w sklepach sieci Lidl zależy m.in. od lokalizacji sklepu.

Ile w 2023 r. zarobią pracownicy magazynów Lidl? Na początku zatrudnienia jest to kwota, która waha się od 4800 zł do 5250 zł brutto. Po roku wzrasta ona do poziomu 5050 — 5500 zł brutto, a po dwóch latach do 5650 zł — 6050 zł brutto.

Na początku swojej kariery menadżerowie sklepów Lidl zarabiają od 6700 zł do 7000 zł brutto. Po roku pracy zarobki wzrastają do 7000 — 7400 zł brutto, a po dwóch latach do 7800 zł — 8300 zł brutto. Zarobki w Biedronce. Tyle zarabiają pracownicy sklepu Osoby zatrudnione na stanowisku sprzedawcy-kasjera otrzymują na start 3460 – 4090 zł brutto miesięcznie. Pierwsza pensja zastępcy kierownika sklepu waha się w granicach 3950 – 5700 zł brutto, z kolei kierownicy sklepu mogą liczyć na początek na 5100 – 7840 zł brutto. Nie jest jasne, czy zarobki te będą takie same w 2023 r. Sieć nie poinformowała jeszcze o planowanych zmianach w wynagrodzeniach pracowników w nadchodzącym roku.

Zarobki w Kauflandzie. Ile w 2023 r. zarobią kasjerzy i magazynierzy?

W styczniu 2023 r. kasjerzy-sprzedawcy pracujący w sklepach sieci Kaufland będą zarabiać 4200-4800 zł brutto. Po roku pracy mogą liczyć na podwyżkę do 4400-5000 zł brutto. Magazynierzy otrzymają z kolei 4300-4800 zł brutto. Ich wynagrodzenie zależy m.in. od doświadczenia.