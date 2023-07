Zmiany na kąpieliskach w pobliżu Torunia. Co powstaje w Kamionkach i Zalesiu?

Sezon letni nad jeziorami w pobliżu Torunia trwa. Mimo to na kąpieliskach w Kamionkach i Zalesku trwają prace budowlane.

Letni sezon na kąpieliskach wokół Torunia rozpoczął się w pierwszą sobotę wakacji, czyli 24 czerwca. Miłośnicy plażowania i pływania pojawiali się jednak w tych miejscach wcześniej. Sprzyjała temu upalna pogoda na początku czerwca. Gorzej jest z aurą w wakacje. W pierwszym ich tygodniu mało było słonecznych dni.

Kamionki: nowy budynek na plaży

Sezon się rozkręca, a na plażach w Kamionkach i Zalesiu trwają prace budowlane. Na tej pierwszej wznoszony jest nowy budynek. - Będą tu pomieszczenia dla ratowników i policjantów, a także toalety dla plażowiczów. Powstanie tu również taras widokowy - mówi Piotr Kowal, wójt gminy Łysomice, na terenie której znajduje się kamionkowskie kąpielisko. Planowano, że budynek zostanie oddany do użytku na początek sezonu. Tak się nie stało.

- Wynikający z umowy termin zakończenia tej inwestycji to 17 lipca. Był plan, by oddać go do użytku 24 czerwca, ale wykonawca nie dostał zamówionych okien i drzwi. Trzymamy się więc pierwotnej daty - wyjaśnia wójt Kowal.

Nowy budynek powstaje przy wejściu na plażę przy wjeździe do ośrodka wypoczynkowego w Kamionkach. Ta inwestycja to kolejny element zmian na kąpielisku nad jeziorem Kamionkowskim. - Dwa lata temu odnowiony został pomost. Wzdłuż plaży powstała promenada. Zrobiliśmy także ścieżkę dydaktyczną. Chcielibyśmy, by została wydłużona o 300 metrów. Być może uda się to zrealizować w porozumieniu z gminą Kowalewo Pomorskie, na terenie której miałby się znaleźć fragment ścieżki - mówi wójt gminy Łysomice. Przypomnijmy, że teren plaży gmina Łysomice od lat wydzierżawia prywatnemu przedsiębiorcy. W zamian jest on zobowiązany dbać o porządek na kąpielisku.

- Gdy jest upał na plaży w Kamionkach wypoczywa dziennie około 2000-3000 osób. Są to głównie mieszkańcy Torunia - dodaje wójt Kowal. Do Kamionek torunianie docierają głównie samochodami. Zostawiają je na parkingu przy wjeździe do ośrodka. Postój kosztuje 10 złotych. Alternatywą jest dojazd pociągiem. Sporo osób dociera na rowerach. W tym roku do Kamionek nie kursuje z Torunia autobus MZK. W sezonie jeździł przez lata nad jezioro- po raz ostatni w 2019 roku. Kursów nie było w czasie pandemii koronawirusa. Nie wrócono do nich po jej wygaśnięciu. Urząd Miasta Torunia wyjaśnia, że utrzymywanie połączenia Toruń - Kamionki jest nierentowne. Dodajmy, że w tym roku wstęp na plażę w Kamionkach kosztuje 12 złotych osoby.

Zalesie: coraz więcej atrakcji

Popularna wśród torunian jest również plaża w Zalesiu. To część ośrodka na terenie gminy Chełmża, który został oddany w dzierżawę. Także w Zalesiu trwają prace budowlane. Ich zakres jest większy od robót w Kamionkach.

- Chcemy uatrakcyjnić ośrodek - wyjaśnia Jacek Czarnecki, wójt gminy Chełmża. - Sezon letni to nie jest oczywiście dobra pora na takie prace, ale musieliśmy je zacząć, by zostały rozliczone w tym roku. Nie chciałem ryzykować rozpoczęcia robót we wrześniu, bo moglibyśmy nie zdążyć z ich zakończeniem przed zimą. Do ośrodka nie można wjechać od północnej strony. Trwa tu budowa drogi. Korzystać z niej będą żeglarze chcący dojechać do jeziora Chełmżyńskiego. W tym miejscu nie ma więc funkcjonującego przez lata parkingu. Przebudowana także zostanie główna droga w ośrodku. Powstaje także trasa rowerowa. - Będą też boiska, pumptack, skatepark. Na cyplu powstanie wieża widokowa, z której będzie można podziwiać konkatedrę w Chełmży oraz regaty żeglarskie na jeziorze - mówi wójt Czarnecki.

Prace w ośrodku w Zalesiu mają zakończyć się we wrześniu. Co będzie gotowe wcześniej, zostanie udostępnione plażowiczom w obecnym sezonie letnim. Dzieci mają już do dyspozycji nowy plac zabaw.

- Przepraszam za utrudnienia związane z robotami. Także dzierżawcy ośrodka nieco popsuliśmy interes, ale musieliśmy tak postąpić - dodaje wójt Czarnecki. Z Torunia do Zalesia dojechać można samochodem lub rowerem. Za postój auta na terenie ośrodka trzeba zapłacić. Bezpłatny jest wstęp na plażę. Przypomnijmy, że wokół Torunia korzystać też można z plaż nad jeziorami w Mirakowie, Józefowie i Osieku.

