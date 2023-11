Zmiany przy Wiązowej w Toruniu. Po wyburzeniach powstaną tu dwa budynki mieszkalne

Drewniane pawiloniki i blaszane garaże u zbiegu Podgórnej i Wiązowej przestały służyć ich użytkownikom latem tego roku. Niedawno zniknęły z powierzchni ziemi. Chociaż to miejsce przed wyburzeniem nie prezentowało się dobrze, to było charakterystycznym punktem tej części Torunia. Z usług oferowanych w pawilonikach korzystało wielu okolicznych mieszkańców.

Inwestycje przy Wiązowej: z cegłą i wiązem

Deweloper zapewnia, że w elewacji budynku pojawią się elementy nawiązujące do ciągle obecnej ceglanej zabudowy Wiązowej. W jego wnętrz elementem przewodnim ma być wiąz. To nawiązanie do drzewa, które rosło naprzeciw miejsca pod inwestycję, po drugiej stronie Wiązowej. 150-letni wiąz, będący pomnikiem przyrody, runął wskutek silnego wiatru w marcu 2019 roku. Był to czas przebudowy odcinka ulicy Wiązowej między ulicami Głowackiego a Podgórną.

Teren przy Podgórnej 60/Wiązowej 6 jest przygotowany pod inwestycję, ale sama budowa jeszcze się nie rozpoczęła. Kiedy się zakończy? Z danych z tablicy informacyjnej wywieszonej przy Podgórnej 60/Wiązowej 6 wynika, że w styczniu 2025 roku.