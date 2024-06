Znamy kalendarz nowego roku szkolnego. Kiedy będzie wolne w 2024 i 2025 roku?

Trwający jeszcze rok szkolny 2023/2024 zakończy się wkrótce, bo 21 czerwca. Uczniowie odbiorą świadectwa i udadzą się na zasłużony, ponad dwumiesięczny wypoczynek. Do szkół nie wrócą 1 września, bo to niedziela. Pierwszy dzwonek usłyszą dzień później, 2 września.

Dłuższe weekendy w 2024 roku

Na zajęcia uczęszczać będą aż do przerwy świątecznej, czyli do 23 grudnia. Na szczęście po drodze szykuje się kilka dodatkowych wolnych dni. Pierwszy z nich to poniedziałek, 14 października. To Dzień Edukacji Narodowej, święto wszystkich pracowników oświaty wolne od zajęć dydaktycznych. 1 listopada, czyli Wszystkich Świętych przypada w piątek. Wtedy też nie będzie lekcji. I jest jeszcze 11 listopada, Dzień Niepodległości, który świętować będziemy w poniedziałek. W obu tych przypadkach weekend przedłuży się o dodatkowy jeden dzień.