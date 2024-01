Znamy nową datę zakończenia prac przy lewoskręcie na Poznańskiej. Ulica będzie przejezdna szybciej?

Pechowa niemal od początku

Na pewno od początku inwestycja jest pechowa. Zaczęło się od znalezienia niezidentyfikowanej sieci teletechnicznej. I to w momencie, w którym przystąpiono do najbardziej skomplikowanej fazy prawie siedmiometrowych wykopów pod kanalizację deszczową. Trzeba było przerwać prace na kilka tygodni, aby gestorzy sieci poradzili sobie z problemem. Na plac budowy wykonawca wrócił dopiero 18 grudnia.

Trzeba było tak od razu

Do tego doszły inne niesprzyjające czynniki, jak choćby jak wysoki poziom wód gruntowych, który utrudnia prace i wymusza zmianę technologii, oraz dodatkowe działania, obejmujące przebudowę i przełączenia niezinwentaryzowanej sieci teletechnicznej w terminach narzuconych przez operatorów. Sytuację opóźnienia wykorzystały Toruńskie Wodociągi - wykonywany jest zlecony przez nie przecisk kanalizacji sanitarnej, którego nie obejmował wcześniejszy zakres kontraktu. Prace te są konieczne do wykonania w celu podłączenia okolicznych domów do miejskiej kanalizacji sanitarnej, co pozwoli na uniknięcie w przyszłości powtórnego zamykania ulicy, choć dziwne wydaje się, że nie zaplanowano ich od początku inwestycji. Być może gdyby od razu mieszkańcy Podgórza wiedzieliby, że przebudowa potrwa pół roku, dziś ich irytacja byłaby mniejsza.

Niektórzy liczą straty

Bo trzeba przyznać, że inwestycja jest dla nich dość uciążliwa. Ulica Poznańska na odcinku od numeru 49 (na wysokości klasztoru Franciszkanów) do skrzyżowania z ul. Hallera jest zamknięta dla ruchu od 16 września. Obowiązuje dość "szeroki" objazd ulicami Hallera, 63. Pułku Piechoty, Andersa i Drzymały. Co bardziej nerwowi mieszkańcy zaczynają już w Internecie przeliczać już dodatkowe kilometry, jakie muszą pokonywać wskutek przedłużającej się inwestycji i czas, jaki na to poświęcają. No i pieniądze, które na to wydają.