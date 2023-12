Atrakcje bożonarodzeniowe w Toruniu. Co czeka na mieszkańców w tym tygodniu?

Pan jest blisko – wystawa szopek bożonarodzeniowych w Muzeum Diecezjalnym w Toruniu rozpocznie się we wtorek, 19 grudnia.

Do świąt Bożego Narodzenia został niecały tydzień. Już w najbliższą niedzielę Polacy zasiądą do wigilijnych posiłków, ciesząc się swoim towarzystwem i magią jedynego takiego czasu w roku. Zanim jednak do tego dojdzie, będą mogli skorzystać ze świątecznych atrakcji, które przygotowano w Toruniu. Co czeka na mieszkańców miasta w najbliższych dniach? Sprawdzamy!

Świąteczne atrakcje w Toruniu – co czeka na mieszkańców?

Święta Bożego Narodzenia to czas, na który czeka wielu Polaków. Przez niemal cały grudzień w Toruniu odbywa się wiele ciekawych wydarzeń, których celem jest podtrzymywanie świątecznej aury. Toruński Jarmark Bożonarodzeniowy, który potrwa do 21 grudnia, nie jest jedyną atrakcją. I choć każdego roku przyciąga tłumy, zaskakując dobrym jedzeniem, ogromnym wyborem upominków czy pięknymi ozdobami, torunianie i turyści chętnie korzystają z innych świątecznych wydarzeń.

Wigilia Miejska to już toruńska tradycja. W tym roku odbędzie się 20 grudnia przy szopce betlejemskiej na Rynku Nowomiejskim. Wszyscy mieszkańcy na to wydarzenie są zaproszeni. Od godz. 15.30 będą wydawane ciepłe posiłki, pół godziny później natomiast rozpocznie się część oficjalna. Prezydent Torunia, Michał Zaleski wraz z przewodniczącym Rady Miasta Torunia, Marcin Czyżniewskim oraz duchownymi kościołów złożą życzenia wszystkim zgromadzonym. Nie zabraknie także prezentów i atrakcji przygotowanych przez harcerzy z ZHP Hufiec Toruń im. Mikołaja Kopernika, Trio artystycznie uczennic z I Liceum Ogólnokształcącego oraz chór CoronaBorealis. Miejska Wigilia otworzy także wspólne i tradycyjne kolędowanie przy szopce betlejemskiej. Kolędy i piosenki świąteczne do 5 stycznia 2024 r. będą wykonywać lokalni artyści.

Co oprócz Wigilii Miejskiej?

Pan jest blisko – wystawa szopek bożonarodzeniowych w Muzeum Diecezjalnym w Toruniu rozpocznie się we wtorek, 19 grudnia. To wyjątkowe wydarzenie dla torunian, ponieważ każda z wystawionych szopek będzie miała wyjątkowy charakter. Narodziny Dzieciątka będzie można oglądać wśród miejskich kamienic oraz charakterystycznych budynków.

We wtorek, 19 grudnia o godz. 16.30 w Mediatece Raszei przygotowano „Święta z Misiem Tulisiem”, czyli zajęcia dla dzieci w wieku 4 i 5 lat. Są to zajęcia plastyczno-literackie, dzięki którym dzieci będą mogły poznać Misia Tulisia i poczuć magię świąt. Wydarzenie jest bezpłatne i skierowane do dzieci, które posiadają kartę biblioteczną. Obowiązują zapisy ze względu na ograniczoną liczbę miejsc.

We wtorek, 19 grudnia o godz. 18.00 w Centrum Aktywności „Willa z pasją” odbędzie się minispektakl pt. Świąteczne spotkanie z opowieścią. Wydarzenie powstało w ramach akcji „Teatr po pracy”, by dać uciechę tym, którzy niekoniecznie mają czas, by wybrać się na spektakl. Dzięki współpracy z Gminą Miasta Toruń minispektakl jest bezpłatny i każdy może się na niego wybrać.

Już w najbliższą środę, 20 grudnia w CKK Jordanki odbędzie się wspólne kolędowanie z zespołem Enej. Jest to specjalna trasa koncertowa, w którą zespół wyrusza niemal każdego roku. W repertuarze najpiękniejsze i najbardziej znane kolędy w wyjątkowej aranżacji. Rozpoczęcie koncertu o godz. 19.00. Należy jednak pamiętać o tym, że jest to wydarzenie płatne, biletowane. W czwartek, 21 grudnia o godz. 17.00 Biblioteka Multimedialna pod Bażantem przygotowała spotkanie pt. „Świąteczne kreacje”, na którym wykonywane będą wieńce adwentowe, papierowe gwiazdki i wszelkie ozdoby uwalniające kreatywność.

Wideo Czy Wrocławskiej MPK już j**bło