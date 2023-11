Budżet Torunia w 2024 roku. Jakie mają być wpływy, wydatki, deficyt i zadłużenie?

- To jest bardzo poważny problem wielu miast - powiedział prezydent Michał Zaleski. - Do tej pory były sytuacje, kiedy mieliśmy jeden z najwyższych poziomów zadłużenia. Spłaty zobowiązań były istotną pozycją w budżecie. W tej chwili jednak chyba nie ma już miasta, przynajmniej miasta odpowiedzialnego, czyli inwestującego w swój rozwój, które by nie zwiększało zadłużenia i nie zaciągało kredytów, aby się rozwijać. Starannie kontrolujemy poziom zadłużenia, zresztą nie tylko my to musimy robić, to wynika z przepisów.