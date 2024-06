Były koszary, później ruina, będą lofty. Coś się wreszcie zaczyna dziać w Koszarach Rudackich

Struga Toruńska. Była kontrola, co będzie dalej? I co się stanie z Kaszownikiem?

"Pierwsza z wylicytowanych nieruchomości to działka z dwoma koszarowcami, obiektem biurowo-sztabowym oraz budynkiem po izbie chorych, za którą przyszły właściciel zapłaci blisko 1 mln zł - informowała w październiku A. D. 2023 AMW. - Druga - grunt to rozmiarze 2000 metrów kwadratowych, znalazła nowego nabywcę który na konto Agencji wpłaci ponad 330 tys. zł. Wstępne plany nabywców przewidują, że na działce 63/3 w budynkach koszarowych będą mogły powstać lokale mieszkalne (lofty). Natomiast na działce 63/4 (obecnie niezabudowanej) nowy właściciel planuje budowę budynku usługowego. Zanim jednak tak się stanie, nowi właściciele swoje zamierzenia oraz planowane prace będą musieli uzgodnić ze służbami ochrony zabytków, ponieważ teren objęty jest ochroną konserwatorską".

Dlaczego "prawie"?

Napisaliśmy, że jesienią serial zakończył się prawie happy endem, ponieważ różnie to już w Toruniu bywało. Przed laty AMW udało się sprzedać kasyno przy ul. Piastowskiej, nowy nabywca uiścił należność, jednak do tego jego aktywność się ograniczyła. Obiekt popadał w ruinę, na początku 2024 roku ponownie wrócił w ręce wojska.

Koszary Rudackie czekały na zmiłowanie bardzo długo, a to niestety na ich stan wpłynęło fatalnie. Co tu dużo mówić, zabytkowym budynkom zostało bardzo niewiele czasu. Miło zatem, że nowy właściciel go nie marnuje. W koszarach już rozpoczęły się prace, najbardziej zniszczone elementy konstrukcji są wymieniane na nowe. Skoro coś zaczęło się dziać, zwróciliśmy się do Urzędu Miasta z pytaniem o konkrety dotyczące tej inwestycji - wszak musiały być one uzgodnione i zatwierdzone przez BMKZ.