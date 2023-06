Co się stanie gdy ktoś podrzuci odpady na twoją działkę? Ważne stanowisko rzecznika praw obywatelskich

139 tys. zł na rachunku

Rzecz dotyczy nielegalnych odpadów niewiadomego pochodzenia, odkrytych przez inspektorów ochrony środowiska. Były to beczki z chemikaliami, elementy samochodowej tapicerki oraz lodówka . Wszystkie odpady znaleziono na nieutwardzonej działce. Z części beczek chemikalia wyciekły już do gruntu. Inspektorzy ocenili, że pozostawienie odpadów grozi zanieczyszczeniem wody pitnej.

Władający ziemią zawsze winny?

RPO przyznał w skardze, że zgodnie z ustawą o odpadach władający powierzchnią ziemi jest domniemanym posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości. "Przyjmuje się, że wprowadzone przez ustawodawcę domniemanie zdejmuje z organów prowadzących postępowanie obowiązek dociekania z urzędu, kto był wytwórcą odpadów" - zaznaczył prof. Marcin Wiącek. " Nie oznacza to jednak, że postępowanie dowodowe może się w każdych warunkach ograniczyć do ustalenia władającego powierzchnią ziemi"

Odpowiedzialność. Jedynie, gdy nie uda się znaleźć sprawcy

Rzecznik zaznaczył, że w momencie wydawania decyzji o usunięciu odpadów znane były już akta śledztwa w którym zarzuty postawiono synowi właścicielki działki. Mimo tego burmistrz zaniechał przeprowadzenia dowodów z dokumentów, które znalazły się w jego posiadaniu. Ograniczył się do prostego wskazania, że ustalono „sprawcę" nielegalnego zdeponowania odpadów. Uznał, że to uczestniczka postępowania powinna „wykazać, a nie wskazać" inny odpowiedzialny za usunięcie odpadów podmiot.

W sprawie karnej w czerwcu ubiegłego roku sformułowano akt oskarżenia. "Rozstrzygnięcie w tych warunkach sprawy poprzez nakazanie usunięcia odpadów uczestniczce postępowania należy określić jako co najmniej przedwczesne" - ocenił prof. Wiącek. „Władający powierzchnią ziemi odpowiada bowiem za usunięcie nielegalnie na niej zdeponowanych odpadów jedynie wówczas, gdy nie uda się ustalić rzeczywistego posiadacza odpadów”.