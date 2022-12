Co z lokalem dla "Serca Torunia"? Oto odpowiedź miasta! Grudziądzka 155 raczej nie dla społeczników

Magazynier antycovidowiec z Torunia. Zwolnili go, bo nie nosił maseczki i agitował

Społecznicy bardzo potrzebują lokalu. Po pierwsze, dlatego, by bezpiecznie magazynować i wydawać dary. Po drugie dlatego, że planują zorganizowanie łaźni i pralni dla osób w kryzysie bezdomności. "Serce Torunia" zainteresowane jest bardzo lokalem miejskim przy ul. Grudziądzkiej 155 . Nie ma ogrzewania, ale jest obszerny, ma prysznice i WC i znajduje się blisko Straży Miejskiej, z którą społecznicy współpracują. Niestety, w świetle uzyskanych przez "Nowości" z Urzędu Miasta informacji wynika, że ten adres akurat jest poza zasięgiem "Serca Torunia"...

Tak miasto odpowiada w sprawie lokalu dla "Serca Torunia"

-Ten temat omawialiśmy na listopadowej Komisji Lokalowej. Pomimo poszukiwań, miasto nie dysponuje obecnie lokalem, który spełniłby oczekiwania fundacji „Serce Torunia”. Wspomniany lokal przy ul. Grudziądzkiej 151 jest wystawiony do wynajmu w drodze przetargowej. Nie ma obecnie możliwości udostępnienia go w trybie bezprzetargowym, ale organizacja może przystąpić do przetargu i w tej procedurze uzyskać lokal, przy czym zgodnie z przepisami ewentualny czynsz za wynajem tego obiektu będzie równy stawce wylicytowanej w przetargu - przekazuje Aleksandra Iżycka, rzeczniczka prezydenta.