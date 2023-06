Co z oświetleniem na ulicy Długiej? Mieszkańcy skarżą się na ciemności

Zdecydowana większość prac na Długiej to już przeszłość, od pewnego czasu przejezdne we wszystkich kierunkach jest także pobliskie rondo Czadcy. O ile jednak w ciągu dnia ani kierowcy, ani piesi nie mają żadnych problemów, o tyle po zachodzie słońca poruszanie się w tym miejscu do bezpiecznych nie należy. Zarówno na Długiej, jak i na rondzie oraz na przebudowywanym właśnie odcinku Legionów, panują egipskie ciemności.