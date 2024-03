Czy masz trudności ze wzrokiem? Może Twojemu organizmowi brakuje niezbędnych witamin

Jakie witaminy działają na poprawę wzroku?

Jak działa witamina A?

Przykładowo, w przypadku niedoboru witaminy A dochodzi do spadku nawilżenia oka. Wraz z większym ryzykiem suchości rogówki i spojówki oka rośnie ryzyko jego uszkodzeń. Co więcej, witamina A wpływa na widzenie w ciemności, więc jej niedobór może prowadzić do tzw. kurzej ślepoty, czyli do większego ryzyka ślepoty zmierzchowej. Oko nie adaptuje się do warunków zmniejszonej dostępności światła i to daje taki efekt.