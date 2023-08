Dinner In The Sky w Toruniu. Tak będzie wyglądać kolacja 50 metrów nad ziemią

Dźwig ze specjalną restauracyjną platformą zagości przy Placu Rapackiego już 15 sierpnia. Uczestnicy tego niecodziennego wydarzenia będą mieli okazję zjeść kolację 50 metrów nad ziemią, podziwiając przy tym piękno toruńskiej starówki oraz odbywający się w tych samych dniach festiwal światła Bella Skyway Festival. W Dinner In The Sky będzie można wziąć udział do soboty 19 sierpnia.

Dinner In The Sky po raz pierwszy w Toruniu

Wywodzący się z Belgii pomysł kolacji nad ziemią już kilka lat temu pojawił się w Polsce. Wcześniej wyłącznie mieszkańcy wybranych krajów mieli okazję skorzystać z tego nietypowego wydarzenia. Zjedzenie kolacji 50 metrów nad ziemią nie jest przeznaczone dla każdego. W tym roku i torunianie dostali taką szansę. Dinner In The Sky nie pojawia się jednak w regionie po raz pierwszy. Gościło już wcześniej w Bydgoszczy, gdzie cieszyło się ogromną popularnością wśród tamtejszych mieszkańców i turystów. W Toruniu dopiero będzie miało swój debiut, w dodatku jako wydarzenie towarzyszące odbywającej się w tym samym czasie 14. edycji Bella Skyway Festival – festiwalu świateł zachwycającego mieszkańców województwa nieprzerwanie od 2009 roku.

Ile kosztuje zjedzenie kolacji nad ziemią?

Goszcząc już w 60. krajach na całym świecie, Dinner In The Sky w sierpniu pojawi się w Toruniu. Dla uczestników zainteresowanych zjedzeniem kolacji 50 metrów nad ziemią przygotowano dwie propozycje. Za 890 złotych 22. gości będzie mogło skorzystać z 4-daniowej kolacji przygotowanej wyłącznie przez najlepszych kucharzy z regionu. Lecz to nie koniec atrakcji! Podczas około godzinnej przyjemności uczestnicy będą mogli poznać różne ciekawostki na temat dań, by dowiedzieć się, jak i z czego zostały przygotowane oraz porozmawiać z kucharzem i organizatorem, którzy odpowiedzą na wszelkie pytania. Zadbano także o tańszą wersję. 250 złotych – tyle zapłaci uczestnik chcący skorzystać jedynie z wjazdu oraz zjedzenia deseru.

Co zjemy 50 metrów nad ziemią?

To pytanie słyszą organizatorzy bardzo często, lecz menu zostaje niespodzianką do ostatniego momentu. Paweł Matuszak, przedstawiciel Dinner In The Sky, w rozmowie z Nowościami poinformował, że najważniejsze jest zadowolenie gości podczas kolacji, podkreślając jednocześnie, że preferencje żywieniowe są dla organizatorów kluczowe, dlatego każda osoba będąca wegetarianinem bądź weganinem otrzyma posiłek dopasowany do przedstawionych wcześniej oczekiwań. To jednak nie wszystko. Po godzinnej kolacji w powietrzu w specjalnie przygotowanej sferze będzie można spróbować kolejnych dań oraz odpocząć po niecodziennej dawce emocji.

Wciąż rosnąca popularność Dinner In The Sky

Z roku na rok gości chcących skorzystać z tego typu kolacji jest coraz więcej. Bilety na to wydarzenie rozchodzą się naprawdę szybko, co tylko potwierdza wciąż rosnącą popularność Dinner In The Sky. W województwie kujawsko-pomorskim można wziąć w niej udział nie tylko w naszym mieście. Podniebna restauracja zagości 12 sierpnia ponownie w Bydgoszczy, a także stanie się atrakcją Grudziądza od 24 do 27 sierpnia. W Toruniu natomiast będzie można wziąć w niej udział od 15 do 19 sierpnia. Przez pięć letnich wieczorów podziwianie panoramy wraz z pięknym blaskiem świateł dostępne będzie wyłącznie dla tych, którzy zdecydowali się oddać w ręce organizatorów. Niezależnie od pogody kolacja odbędzie się w przyjemnych, lecz nietypowych warunkach. Nie ma jednak możliwości skorzystania z samego wjazdu na platformę, by nacieszyć się widokami. Organizatorzy skupiają się na kolacji, która ma być niecodziennym i nieosiągalnym dla każdego przeżycie – lecz jeśli ktoś nie chce jej próbować, oczywiście nie musi, choć posiłek zostanie dla niego przygotowany.

Bezpieczeństwo kolacji

Wiele osób może odczuwać opory przed skorzystaniem z tego typu wydarzenia ze względu na obawy związane z przebywaniem na tak dużej wysokości. W końcu 50 metrów to wysokość toruńskiej Katedry pw. św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty. Organizatorzy zapewniają, że kolacja ta jest całkowicie bezpieczna, ponieważ odbywa się pod okiem specjalistów, którzy obsługują dźwig oraz sprawdzają, czy jego każdy element jest prawidłowo zamontowany. Rozkładanie sprzętu trwa stosunkowo niedługo, bo zajmuje zwykle od czterech do pięciu godzin, a w dodatku kolacja ta może odbyć się niemalże wszędzie – nad starówką, jeziorem czy plażą z widokiem na morze.