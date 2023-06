Długi weekend w Toruniu. Szykuje się prawdziwy najazd turystów

To nie wyjątek. Poszukiwanie noclegu na najbliższe noce to w tej chwili niełatwe zadanie. W tańszych i mniejszych hotelach praktycznie wszędzie zajęte są już wszystkie pokoje. We wtorek wolne miejsca znaleźliśmy głównie w hotelach czterogwiazdkowych, nierzadko z adnotacją, że mowa już o ostatnich dostępnych pokojach. Nie znaczy to jednak, że turysta, który do tej pory nie pomyślał o miejscu noclegowym w Toruniu, jest skazany na to, by sięgnąć głęboko do kieszeni - serwis Booking.com podpowiada, że na czerwcowy weekend są jeszcze dostępne niektóre apartamenty oraz ostatnie pokoje w całkiem przystępnych celowo hostelach. Ile z nich będzie dostępnych dziś, a ile zostanie np. do jutra, nie mówiąc już o końcówce tygodnia - to już inna kwestia, jednak turyści mimo wszystko w dalszym ciągu mają jeszcze pewien wybór.