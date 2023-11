Harmonogram tegorocznego Jarmarku Bożonarodzeniowego. Jakie ciekawe wydarzenia czekają na mieszkańców i turystów?

Toruński Jarmark Bożonarodzeniowy – godziny otwarcia

Od 25 listopada do 21 grudnia mieszkańcy Torunia oraz przebywający w mieście turyści mają okazję skorzystać z atrakcji przygotowanych specjalnie na tegoroczny Toruński Jarmark Bożonarodzeniowy. Jak co roku w harmonogramie znalazło się wiele wydarzeń zarówno dla tych najmłodszych, jak i nieco starszych. Od poniedziałku do czwartku jarmark czynny jest w godz. 12.00–20.00, w piątki natomiast godzinę dłużej; w sobotę funkcjonuje od godz. 10.00 do 22.00, a w niedzielę od godz. 10.00 do 20.00. Poniżej przedstawiany pełen harmonogram wydarzeń od 29 listopada:

29.11.23, środa

Cały dzień – muzyka świąteczna

30.11.23, czwartek