Emerytura 2024 wzrośnie aż o 400 złotych? Czy ta kwota seniorom wystarczy? Waloryzacja emerytur 2024 - tabela waloryzacji

Ile wyniesie waloryzacja emerytur i rent w 2024 roku?

Waloryzacja emerytur i rent 2024: ile wyniesie najniższa emerytura?

Jak co roku, najniższa emerytura wzrośnie. Waloryzacja 2024 wyniesie co najmniej 12,3% (o ile nic się nie zmieni w kwestii budżetowej!), co oznacza, że minimalna podwyżka najniższych emerytur wyniesie niemal 200 złotych. Jednak wraz ze wzrostem wysokości podstawowego świadczenia emeryci będą zyskiwać coraz więcej. W 2023 roku w marcu średnia wysokość świadczenia wyniosła 3 311,61 zł miesięcznie brutto. W przypadku osób z takim świadczeniem podwyżka emerytur sięgnie już 400 złotych. Z kolei emeryci mający świadczenie na poziomie 6 tysięcy złotych będą mieli zwiększone świadczenie nawet o 738 zł. Tu trzeba pamiętać o tym, że waloryzacja obejmuje emerytury każdej wysokości.

Pierwsza podwyżka emerytur jest planowana na 1 marca 2024 roku, nie wiadomo jednak, ile kolejna waloryzacja wyniesie. Druga waloryzacja emerytur 2023 nie odbyła się w sposób bezpośredni. Niektórzy jednak wskazują na to, że druga waloryzacja emerytur 2023 w zasadzie dotyczy świadczeń dodatkowych. Negocjacje wskaźnika waloryzacji dotyczą również dodatków do rent i emerytur. Zdaniem niektórych druga podwyżka emerytur jest związana właśnie z dodatkami, jakimi są m.in. trzynastki i czternastki. Minimalna emerytura wyższa oznacza wzrost również części dodatków.

Kolejna waloryzacja świadczeń: ile wyniesie trzynasta i czternasta emerytura 2024?

W praktyce druga podwyżka emerytur odbywa się już w kwietniu. Wtedy też jest wypłacana tzw. trzynasta emerytura, która stanowi równowartość minimalnej emerytury ustalanej 1 marca. W przypadku osób, u których najniższa emerytura wzrośnie i utrzyma się na poziomie minimalnej, można powiedzieć, że faktycznie ma miejsce podwójna waloryzacja. Waloryzacja obejmuje emerytury od najniższych do najwyższych. Waloryzacja emerytur i rent 2024 oznacza też, że dzięki równoczesnemu wzrostowi trzynastki w praktyce waloryzacja emerytur 2024 r dla osób z minimalną wyniesie niemal 400 złotych. Można wręcz powiedzieć, że minimalna emerytura wyższa jest o podwójną wartość. Co stanowi całkiem sporo, jeśli weźmie się pod uwagę, że obecnie najniższe emerytury wynoszą 1588,44 zł., a minimalny próg emerytury w 2024 roku ma wynosić 1783,82 zł.

Trzynastki i czternastki są szczególnie ważne dla emerytów mających niższe świadczenia. Emerytury w przyszłym roku będą większe, ale nieco inaczej ma się sprawa, jeśli interesuje nas czternasta emerytura. Ta bowiem jest wypłacana w pełnej wartości do 2900 zł brutto emerytury podstawowej. To oznacza, że zmiana wysokości emerytur może wpłynąć na to, ile wynosić będzie to świadczenie. Podwyżka emerytur sięgnie 12,3%, a trzeba pamiętać, że czternastka powyżej 2900 zł brutto jest obniżana na zasadzie "złotówka za złotówkę". W przypadku tego świadczenia potencjalnie wysokość świadczenia brutto może urosnąć do poziomu, na którym to świadczenie nie ulegnie zmianie, a nawet będzie niższe. Oczywiście, przy założeniu, że wzrost świadczeń ominie wzrost limitu tego, jaka może być wysokość świadczenia brutto, zanim czternastka będzie obniżona. Obecnie prognozy emerytur nie zakładają, aby wartość świadczeń w tym zakresie uległa zmianie.