"Excentrycy" znów w Toruniu. Tym razem to nowy spektakl w Teatrze Muzycznym

Przypomnijmy, że Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny powstał w 2014 roku. To instytucja kultury podległa samorządowi województwa kujawsko-pomorskiego. Siedzibę ma w Pałacu Dąmbskich przy ulicy Żeglarskiej 8 w Toruniu.

"Excentrycy" z Ciechocinka i Torunia: tym razem na teatralnej scenie

Na jubileusz 10-lecia Teatr Muzyczny przygotował spektakl "Excentrycy". To teatralna adaptacja książki Włodzimierza Kowalewskiego, absolwenta polonistyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i laureata Nagrody Literackiej Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. Samuela Bogumiła Lindego. "Excentrycy" są w Toruniu doskonale znani. Na podstawie książki został nakręcony film "Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy" w reżyserii Janusza Majewskiego. Premierę miał w 2015 roku. Zdjęcia do niego powstawały w Ciechocinku i w Toruniu.

- Adaptacja książki wymaga selekcji wątków, wyboru niektórych z nich. W spektaklu skupiliśmy się na historii miłosnej oraz swingu. To muzyka, która daje piękne emocje - mówi Jakub Przebindowski.

W Ciechocinku i Toruniu toczy się akcja "Excentryków". Do pierwszego z tych miast w latach 50. przybywa z emigracji Fabian Apanowicz, muzyk swingowy i wokalista. Wdaje się w romans z kobietą o imieniu Modesta. Stara się założyć zespół swingowy.

"Excentrycy" w Teatrze Muzycznym w Toruniu: na scenie w Pałacu Dąmbskich

"Excentrycy" to największe przedsięwzięcie w 10-letniej historii Teatru Muzycznego w Toruniu. Planowano, że będzie to pierwsza premiera w nowej jego siedzibie, w miejscu po kinoteatrze "Grunwald". Budowa teatru przy ulicy Warszawskiej została jednak wstrzymana na bardzo wczesnym etapie. To m.in. efekt odkrycia tu zabytkowego, średniowiecznego muru.