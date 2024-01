Firma Rafako zerwała umowę z toruńską Fundacją Lux Veritatis na budowę Muzeum „Pamięć i Tożsamość” i żąda ponad 25 mln zł

Zarząd spółki Rafako, jak się dowiedzieliśmy, analizuje podstawy do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw przez osoby związane z inwestycją.

Spółka Rafako żąda prawie 25,5 mln zł

Rafako tak widzi sprawę

Tuż przed wyborami parlamentarnymi poprzedni Zarząd Rafako zawarł ugodę z Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II, którym zarządza Fundacja Lux Veritatis (Światło Prawdy), co pozwoliło na wydanie zgody na użytkowanie budynku i otwarcie go zgodnie z intencją fundacji jeszcze przed wyborami. Równocześnie inwestor przedstawił listę usterek, które miały być usunięte już po otwarciu muzeum.

Po ogłoszeniu wyniku wyborów do parlamentu Fundacja Lux Veritatis - zdaniem wykonawcy i koordynatora robót - "przestała całkowicie współpracować z Rafako, a wręcz zaczęła utrudniać realizację zobowiązań, które ta w interesie fundacji na siebie przyjęła".

Kujawsko-Pomorskie. Prognoza pogody na weekend. Co nas czeka?

Rafako twierdzi, że inwestor "płaci uprzywilejowanym podwykonawcom bez naszej wiedzy i niezgodnie z zasadami zawartych umów, nie przyjmuje harmonogramu prac oraz - co najważniejsze - nie reguluje naszych faktur".

"Podpisana ugoda była wyjątkowo korzystna dla fundacji. Głównie dlatego, że pozwalała jej na pilne rozliczenie środków z pomocy publicznej, ale także dlatego, że akceptowała wątpliwą listę usterek oraz znacznie przesuwała płatność, mimo oddania obiektu do użytkowania oraz prace dodatkowe. Dzięki temu porozumieniu w blasku fleszy , z udziałem członków poprzedniego rządu, muzeum zostało otwarte".

"Co ciekawe, z naszych informacji wynika, że w pierwszej kolejności są wypłacane niezgodnie z umową środki firmie budowlanej, co do której są wątpliwości związane z zawyżaniem przez nią cen rynkowych w celu nieuzasadnionego zwiększania swojego wynagrodzenia".