Gotyk na dotyk na toruńskim bulwarze. Czy przy Bramie Klasztornej robotnicy trafili na pozostałości kościoła św. Ducha?

Wykopaliska na toruńskim bulwarze powinny się zakończyć w połowie października, ostateczny termin władze miasta uzależniały jednak od tego, co podczas prac zostanie odkryte. Naukowcy, w tym również archeolodzy z UMK, a także społecznicy apelują o poszerzenie badań. Ostatnie znaleziska wskazują na to, że będzie to niezbędne.

Szymon Spandowski