Gwałt i przemoc na komendzie w Brodnicy. Wyrok: 10 lat więzienia dla policjanta Krzysztofa G.

W Komendzie Powiatowej Policji w Brodnicy kobiety były seksualnie wykorzystywane w roku 2017. Sprawcą ich krzywd był Krzysztof G. - policjant będący wówczas kierownikiem izby zatrzymań. Jego ofiarami stały się osadzone tutaj kobiety. Obecnie mężczyzna to już były funkcjonariusz policji.

Lipcowy wyrok za krzywdę trzech kobiet: 10 lat więzienia

Jedna kobieta została zgwałcona na komendzie, a dwie inne wykorzystane seksualnie - taką winę Krzysztofa G. uznał teraz Sąd Rejonowy w Brodnicy. Proces z uwagi na interes ofiar toczył się za zamkniętymi drzwiami. Wyrok jednak, jak każdy, jest jawny. Do informacji o nim dotarli pierwsi reporterzy stacji TVN24.

Wszystkie trzy ofiary były osadzonymi w policyjnej izbie zatrzymań. To tutaj Krzysztof G. dopuścił się wobec nich szokujących czynów. Jedną kobietę zgwałcił. Dwie kolejne wykorzystał. Jak dowodziła prokuratura - dotykał w miejsca intymne, całował, przyciskał etc. Co jasne, wykorzystywał przy tym stosunek zależności.