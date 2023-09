Gwiazda Rocka w Hard Rock Pubie Pamela. Zagrał Doogie White! Wkrótce Lord Bishop

O koncercie wypowiedział się Bartek "Bratek" Wójcik, gitarzysta wspierający muzyka podczas koncertu:

- Jak Toruń to oczywiście Hard Rock Pub Pamela. Darek Kowalski zadbał o każdy szczegół podczas poniedziałkowego koncertu Doogie White'a. Publiczność jak zwykle dopisała. Nie zabrakło fanów w koszulkach zespołu Rainbow, co docenił Doogie. W repertuarze, oprócz wyżej wymienionego kultowego zespołu Ritchiego Blackmore'a, znalazły się również perełki, lecz dość nietypowe, z repertuaru Deep Purple. Nie zabrakło utworów z solowej twórczości Doogiego oraz z jego współpracy z m.in. Michaelem Schenkerem. Zagraliśmy również utwory z mojej płyty (Bratek "The Book of Life), na której zaśpiewał Doogie. Całości dopełniła obecność wirtuoza gitary Krzysztofa Misiaka, który wykonał z nami "The Machine" oraz "All I've known", będące jego kompozycjami pochodzącymi z albumu "The Book of Life". Po koncercie rankiem dostrzegliśmy tęczę nad Toruniem...