Horror w Toruniu. Jest wyrok dla nożownika Luki L.! Na ulicach atakował przypadkowych ludzi w prawdziwym szale

Ofiary Luki L. nigdy nie zapomną koszmaru, które przeżyły 17 stycznia 2022 roku o poranku. Większość zaatakowanych nożem przez młodego kucharza to osoby, które po prostu zmierzały do pracy. Jedne odniosły ciężkie, inne lżejsze obrażenia. Wszystkie przeżyły prawdziwy horror. Zaatakowanych zostało 8 przechodniów, a na finał - policjanci.

Napćpany z nożem w rękach atakował przechodniów. Wyrok: 6 lat i 8 miesięcy więzienia

Horror o poranku. Jak wyglądał rajd nożownika i co go poprzedziło? "Matrix" - krzyczał

Luca L. to syn Włocha i Polki. Młody kucharz 16 stycznia 2022 roku wieczorem skończył pracę w restauracji na starówce. Po niej z kolegami Konradem K. i Arturem K. poszedł do pubu. gdzie pili alkohol. Lokal ten opuścili około godz. 23.00. Taksówką pojechali do mieszkania Artura K. przy ul. Bema, po drodze kupując kolejne trunki. Podczas ich konsumpcji Luca L. zażył nieznane substancje psychoaktywne. Opuścił mieszkanie kolegi.

Co działo się dalej? Mężczyzna uskutecznił swój szalony rajd po ulicach Torunia, atakując nożem przypadkowo spotkane osoby. Pierwszą ofiarą była Sylwia K. przy Szosie Chełmińskiej. To ją nożownik usiłował zabić - dowodziła prokuratura, ale Sąd Okręgowy w Toruniu uznał, że takiego zamiaru nie miał. Kobieta zasłoniła głowę rękoma i w ten sposób ochroniła twarz. Odniosła jedna poważne obrażenia rąk.

Kolejne ofiary mężczyzna atakował na trasie do starówki. Były to m.in. ulice Królowej Jadwigi, Rynek Nowomiejski, Piastowska, plac św. Katarzyny. Większość atakowanych odruchowo się broniła, zasłaniając się rękoma lub próbując odskoczyć - to ich ratowało. Luca L. dokonał jeszcze uszkodzenia dwóch samochodów, a na finał dopuścił się czynnej napaści na policjantów, którzy go zatrzymywali. Ostatecznie najpierw trafił do szpitala, a potem został aresztowany. Za kratami przebywa do dziś - areszt mu przedłużano.