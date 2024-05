Bulwar Filadelfijski w Toruniu po remoncie: czego brakuje? Postulaty przekazujemy prezydentowi miasta

Wspólny chodnik dla pieszych i rowerzystów to błąd; brak cienia, ławki bez oparć, brak zejścia nad Wisłę od strony ul. Warszawskiej - to część postulatów dotyczących Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu. "Nowości" przekazały je - poprzez rzeczniczkę - prezydentowi miasta.

Opublikowany w piątek w "Nowościach" artykuł o tym, jak torunianie i turyści odbierają otwarty po remoncie Bulwar Filadelfijski spotkał się z szerokim odzewem Czytelników. "Czego brakuje na Bulwarze?" - zapytaliśmy na naszym facebookowym profilu. Odpowiedzią jest blisko 200 komentarzy - w większości z konkretnymi uwagami, wskazówkami, propozycjami, czasem skargami. Wszystkie uwagi przeanalizowaliśmy. Najczęściej pojawiające się postulaty i rzeczy wskazywane do poprawienia opisaliśmy i przekazaliśmy w poniedziałek (20.05) Malwinie Jeżewskiej, rzeczniczce prezydenta Torunia. Z prośbą, by do środy magistrat odpowiedział, czy i co możliwe jest do realizacji. "Nowości" mają więc nadzieję, że pod koniec tego tygodnia przekażą Czytelnikom odpowiedź władz miasta na te postulaty. Jakie konkretnie?

"Wspólny chodnik to błąd" i brak zejścia od strony ul. Warszawskiej

Sprawa podstawowa, najbardziej dokuczająca internautom i zdecydowanie najczęściej komentowana (krytycznie) to wspólny trakt dla pieszych i rowerzystów. Chodzi o chodnik biegnący wzdłuż Bulwaru, przy ulicy.

"Wspólny chodnik nie służy nikomu, a nie jednym, ani drugim" - do tego można sprowadzić krytykę torunian. Piesi obawiają się o bezpieczeństwo, o komforcie spacerowania nie wspominając. Cykliści też nie są zadowolenie - na jednym trakcie ze spacerowiczami absolutnie nie jest im wygodnie. Poza tym, też mają prawo bać się o bezpieczeństwo. Jak to rozwiązać? Czy i jak trakt rozdzielić? Zobaczymy, co odpowie miasto. Problem kolejny to brak zejścia na Bulwar od strony ul. Warszawskiej i mostu kolejowego. Przed remontem takie zejście było, teraz go nie ma. Wielu ludziom to przeszkadza - zanim wejdzie się na Bulwar trzeba pokonać właśnie dłuższy odcinek chodnikiem wspólnym dla spacerowiczów i rowerów. Czy można schody przywrócić? Oto jest pytanie.

Cienia brak na tym betonie i ławek wygodnych również!

Asfalt i beton na razie dominują na Bulwarze. Większość komentujących sprawę zdaje sobie sprawę z tego, że zanim nasadzone rośliny, w tym drzewka i krzewy, wyrosną, musi upłynąć czas. Wysokie temperatury są jednak już teraz! A latem można spodziewać jeszcze wyższych.

Co zatem jest konieczne? Ochrona przed cieniem! "Wszystko, byle nie parasole" - uważają jedni. Inni byliby skłonni zaakceptować nawet i takie elementy. Generalnie Czytelnicy oczekują, by na Bulwarze pojawiły się jakieś dodatkowe zadaszenia, parawany, tzw. żagle czy inne elementy chroniące przed słońcem.

Ławki- to sprawa kolejna. Po pierwsze, brakuje takich z oparciami i to bardzo - wskazuje na to wiele osób. Szczególnie istotne jest to dla osób starszych i z ograniczona sprawnością. Po drugie, brakuje ławek ustawionych w cieniu drzew. Takie rozwiązanie jest możliwe choćby w części Bulwaru bliskiej mostowi kolejowymi. Tam stare drzewa rosną na skarpie i rzucają dużo cienia. Czy ławki nie mogłyby stanąć tam właśnie? Jeśli chodzi o siedzenie i relaks nad Wisła, to do gustu bardzo przypadły torunianom leżaki. Ale... jest ich za mało. "Więcej leżaków!" - brzmi prosty postulat. Ten również przekazaliśmy rzeczniczce prezydenta miasta.

Scena na lądzie lub scena wodna - niech się coś dzieje na Bulwarze!

Wreszcie - sprawa atrakcji. Mieszkańcy i turyści oczekują, że będzie się na nim działo coś więcej niż obecnie. Owszem, pewnie można spodziewać się w sezonie - tradycyjnie - kilku większych koncertów czy innych imprez. Nie tego jednak dotyczy postulat Czytelników.

Ludzie oczekują, że na Bulwarze pojawi się scena - na lądzie lub na wodzie. Miejsce, gdzie przynajmniej w każdy dzień (wieczór?) weekendowy będzie działo się coś interesującego, przyjemnego, umilającego czas.

Jak piszemy na wstępie, gdy otrzymamy odpowiedź rzeczniczki prezydenta Torunia - wrócimy do tematu na łamach "Nowości", pod koniec tego tygodnia. Oczywiście, temat będziemy kontynuować tak długo, jak będzie to konieczne. WAŻNE. Czego jeszcze brak na Bulwarze? Co przeszkadza? Inne postulaty Czytelników to: "Pergole zaciemniające lub żagle przeciwsłoneczne, ławeczki, punkt wody pitnej (wiele jest takich w Pradze), kurtyny wodne, miejsce do ćwiczeń joga, tai chi, miejsca relaksacyjne" (pani Aleksandra)

"Zbyt długie ciągi bez możliwości zejścia nad wodę (okolice Warszawskiej). Dziwaczne schodo-rampo-zjazdy - koniecznie oznaczyć krawędzie, bo wystarczy wczesny wieczór i ktoś w końcu połamie lub skręci nogi, jeśli nie zauważy krawędzi. Trakt pieszo rowerowy to pomyłka: cierpią obydwie strony. Były piękne kwiaty, a teraz brak. Ogólnie zrobiono tak, żeby wyglądało wg jakichś dzisiejszych standardów, ale funkcjonalności nie wymyśli się w programach graficznych, dlatego ona mocno kuleje" (pan Przemysław)

"Brak zejścia od strony Warszawskiej na bulwar - jest dopiero na wysokości ul. Mostowej. Brak wjazdu rowerem na ścieżkę od strony AZS. Lipa ten cały remont. Po staremu było lepiej. Nie pozdrawiam projektantów"(pan Kacper)

"A mnie razi wykończenie klinkierowe pawilonów na tle murów z cegły. Wystarczyłoby wykończyć cegłą"(pani Alina)

"Potrzeba więcej miejsc do zejścia niżej z osobami niepełnosprawnymi i dziećmi w wózkach. Brakuje ławek z oparciem w cieniu drzew. Remont ok, robi może wrażenie, ale poprzedni stan bardziej przypadł mi do gustu"(pani Anna)

"Brakuje mi ładnego wykończenia lamp od strony wody zamiast sterczących gołych kikutów"(pani Elżbieta).

"Brakuje drzewa. Przydałyby się jeden lub dwa mini-ogrody, pięknie ukwiecone i zmiana lamp na samym deptaku zamiast tych kikutów, które są, a wyglądają jak niewykończone"(pani Beata)

"Potrzebne są leżaki lub fotele dla niepełnosprawnych oraz poręcze przy schodach"(pani Joanna)

"Ta inwestycja to jakaś totalna niedoróbka. Brakuje wydzielonej ścieżki rowerowej - aż się prosi o wypadek. Brak stojaków, żeby można było sobie przypiąć rower i spokojnie usiąść.Brak zjazdów dla wózków dziecięcych i inwalidów - umieszczone je tylko na początku i końcu deptaka. Ale moim faworytem jest wybrukowany podjazd do windy przy moście. Niech te ten inteligent, który to zaprojektował usiądzie na wózku inwalidzkim i spróbuje tam podjechać"(pan Filip).

