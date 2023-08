Istotne zmiany dla pacjentów. Już od sierpnia wejdą w życie. To również darmowe badania!

Ochrona zdrowia - co się zmieniło w lipcu?

Zmiany w przychodniach POZ

Nastąpiły również istotne zmiany w przychodniach POZ, które są związane z finansowaniem leczenia chorób przewlekłych. Dodatek kwotowy dotyczy m.in, chorób serca, płuc, tarczycy i cukrzycę. Zgodnie z argumentacją NFZ ma to wzmocnić działania powiązane z realizacją opieki zdrowotnej w przypadku pacjentów przewlekle chorych. W praktyce oznacza to, jak przedstawia to Kolegium Lekarzy Rodzinnych: "dodatek kwotowy za wielochorobowość zobowiązuje lekarza POZ do udzielenia pacjentowi porady z powodu sprawozdawanej choroby przewlekłej nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy".