Jak długo utrzymywać dziecko? Tak prawo wiąże rodziców!

Obowiązek utrzymania dziecka jest oczywisty i nikt nie widzi w tym problemu, gdy pociecha jest niepełnoletnia. Jednak później pojawia się dość zasadne pytanie o to, jak długo rodzice muszą utrzymywać dziecko. Pytanie to zadaje nie tylko rodzic, ale i dorosły. Czym jest sprawowanie opieki? Jak długo powinno trwać? Kiedy można tego uniknąć?

Czym jest sprawowanie opieki nad dzieckiem?

Najprościej mówiąc, jest to dbanie o to, aby dziecko miało zapewnione wszelkie potrzeby nie tylko bytowe, ale i psychiczne. Wiąże się to m.in. z utrzymywaniem dziecka, karmieniem go, odziewaniem, ale także dbaniem o komfort w sferze psychicznej.

Obowiązek alimentacyjny - jak długo?

Z zasady o obowiązku świadczeń alimentacyjnych mówi się w kontekście usamodzielnienia dziecka. Oznacza to, że nie ukończenie 18 r.ż. jest wyznacznikiem zakończenia obowiązku utrzymywania dziecka. Tym momentem jest faktyczne uzyskanie zdolności do samodzielnego utrzymywania się. Nie jest to jednak zbyt precyzyjne określenie.

Kodeks o utrzymywaniu dziecka

Co do zasady kwestie wychowania dzieci reguluje kodeks rodzinny i opiekuńczy. To właśnie w nim w art. 133 możemy znaleźć informacje m.in. o obowiązku alimentacyjnym. Przepisy jednak w żaden sposób nie wskazują górnej granicy wiekowej tego obowiązku.

Minimalny okres utrzymywania dziecka

Zagłębiając się w przepisy, możemy z łatwością zauważyć, że minimalnym czasem utrzymywania dziecka jest osiągnięcie przez pociechę pełnoletniości. Jednocześnie jednak fakt ten nie zdejmuje z automatu tego obowiązku. W praktyce bowiem dziecko musi być zdolne do samodzielnego utrzymywania się.

Czym jest niezdolność dziecka do samodzielnego utrzymania?

Paragraf pierwszy art. 133 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego podkreśla, że obowiązek alimentacyjny widnieje tak długo, jak dochody z majątku dziecka nie wystarczają na pokrycie kosztów jego wychowania i utrzymania. Wiąże się to z niezdolnością dziecka do samodzielnego utrzymania się. Tu jednak nie mówi się wyłącznie o względach ekonomicznych. Istotne jest również określenie stanu zdrowotnego. Jeśli dziecko ma chorobę lub stan zdrowia uniemożliwiający normalne funkcjonowanie i utrzymanie się bez pomocy innych osób, obowiązek alimentacyjny, podobnie zresztą jak obowiązek utrzymania dziecka może się nie zakończyć nawet wtedy, gdy dziecko jest już dorosłe.

Uchylenie się od obowiązku jest możliwe?

Przepisy uwzględniają możliwość uchylenia się od obowiązku utrzymywania dzieci. Z zasady pojawia się to przy spełnieniu określonych przesłanek. Jeśli dziecko nie podejmuje starań, aby móc się samodzielnie utrzymywać lub też utrzymywanie dziecka wiąże się z nadmiernym uszczerbkiem, wtedy rodzice mogą zgodnie z prawem postarać się o uchylenie obowiązku utrzymywania dziecka (również alimentacyjnego).

Nadmierny uszczerbek dla rodziców

Jak definiuje się pojęcie nadmiernego uszczerbku? Art. 140 KRO mówi, że: „Spełnianie świadczeń alimentacyjnych na rzecz uprawnionego można by uznać za połączone z nadmiernym uszczerbkiem dla zobowiązanego rodzeństwa i jego rodziny wtedy, gdyby powodowało to istotne ograniczenie możliwości zaspokajania własnych usprawiedliwionych potrzeb, choćby nie prowadziło do powstania stanu niedostatku”.

Należy jednak wskazać, że w przypadku nawet rodziców dorosłych dzieci sądy restrykcyjnie podchodzą do zniesienia obowiązku alimentacyjnego nawet wtedy, gdy sytuacja finansowa rodziców jest skrajnie niekorzystna

Brak starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się

Jeśli dziecko wyraźnie odwleka w czasie podjęcie pracy, rozpoczyna coraz to nowe kierunki studiów i nie robi nic, aby realnie zarabiać na swoje utrzymanie, wtedy w rachubę wchodzi ta przesłanka. Jeśli bowiem dziecko jest należycie przygotowane do wykonywania odpowiedniego zawodu, a jednocześnie nie ma postępów w studiach, może być czasem stwierdzone, że obowiązek utrzymania przestaje dotyczyć rodziców.