Jakubowa Sztafeta Rowerowa ruszyła w trasę z Torunia do Brześcia Kujawskiego. Zobaczcie zdjęcia ze startu! red.

W sobotę (15.07) z Przystani Toruń wyruszyła Jakubowa Sztafeta Rowerowa. To już trzecia edycja tego wydarzenia. Uczestnicy rajdu przez dwa dni będą mieli do pokonania trasę z Torunia do Brześcia Kujawskiego o łącznej długości 185 kilometrów. Zobaczcie, jak wyglądał start rowerzystów. Oto zdjęcia!