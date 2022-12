Jarmark Bożonarodzeniowy w Toruniu. Jakie atrakcje jeszcze nas czekają?

Od końcówki listopada, a konkretnie od 26, na Rynku Staromiejskim w Toruniu działa jarmark bożonarodzeniowy. Będzie on otwarty dla mieszkańców miasta i turystów aż do 20 grudnia br., ale z koła widokowego, karuzeli i kolejki będzie można korzystać aż do 8 stycznia. Poza tym na starówce na odwiedzających jarmark czeka ponad 50 stoisk z rękodziełem i świątecznymi przysmakami. Jest także grzane wino, czekolada z piankami i inne rozgrzewające trunki. Wczoraj, tj. 6grudnia, czyli w Mikołajki, na jarmarku pojawił się św. Mikołaj, który wręczył prezenty dzieciom z domu dziecka.

A jakie jeszcze atrakcje czekają na gości jarmarku w kolejnych dniach? Z całą pewnością możemy powiedzieć, że będzie się działo.

8 grudnia (czwartek)