Jesz fasolę? Zobacz co dzieje się z Twoim organizmem. Poznaj skutki takiej diety

Fasola jest jednym z najpopularniejszych warzyw strączkowych w Polsce. Uprawiana w wielu przydomowych ogródkach, na działkach oraz przemysłowo jest ważnym składnikiem diety. Fasola ceniona jest za wiele walorów odżywczych jak i smakowych. Zawiera między innymi dużo białka i witamin z grupy B. Jest to szczególnie ważne dla osób, które nie jedzą mięsa. Co warto wiedzieć o fasoli i co dzieje się z organizmem, gdy często ją spożywamy? Sprawdź.